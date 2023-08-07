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Giriş Tarihi: 7.8.2023 10:34 Son Güncelleme: 7.8.2023 10:37

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü 1  yaralı

Beyoğlu Tarlabaşı'nda yol kenarında bekleyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer kişi ameliyata alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü 1  yaralı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda yol kenarında bekleyen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü 1  yaralı
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