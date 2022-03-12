Beyoğlu’nda suikast silahları ele geçirildi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yapıldığı bilgisini aldığı Kulaksız Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 18 farklı ruhsatsız tabanca, MP-5 otomatik silah, araba anahtarı şeklinde 5 suikast silahı, 4 susturucu, çok sayıda mermi ile 71 bin dolar para ele geçirildi. Tabancalardan birinin Malatya Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan bir Uzman Çavuş'tan çalındığı öğrenildi. Gözaltına alınan İ.Ö. tutuklandı.