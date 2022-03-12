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Giriş Tarihi: 12.3.2022

Beyoğlu’nda suikast silahları ele geçirildi

Beyoğlu’nda suikast silahları ele geçirildi
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yapıldığı bilgisini aldığı Kulaksız Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 18 farklı ruhsatsız tabanca, MP-5 otomatik silah, araba anahtarı şeklinde 5 suikast silahı, 4 susturucu, çok sayıda mermi ile 71 bin dolar para ele geçirildi. Tabancalardan birinin Malatya Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan bir Uzman Çavuş'tan çalındığı öğrenildi. Gözaltına alınan İ.Ö. tutuklandı.

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Beyoğlu’nda suikast silahları ele geçirildi
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