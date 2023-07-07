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Giriş Tarihi: 7.7.2023 11:46

Beyoğlu’nda tacizi engelleyen esnafı kurşunlayan sanıklara tahliye

Beyoğlu'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra maske takıp yeniden geldikleri marketi kurşunladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanık tahliye edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Beyoğlu’nda tacizi engelleyen esnafı kurşunlayan sanıklara tahliye

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda 3 Ekim 2022 günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki sanık kaldırımda duran yabancı uyruklu kadınları taciz etti. Kadınlar korkarak çevredeki bir markete sığındı. Market sahipleri araya girerek önce sözlü olarak iki kişiyi uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan sanıklar silah alıp geri geldi ve market çalışanlarına ateş etmeye başladı. Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Olayda yaralanan olmazken saldırı kameralara yansıdı. Polis tarafından yakalanan sanıklar Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak haklarında dava açılmıştı. İlk duruşmada, dükkan sahibi baba ve oğulları şikayetlerinden vazgeçmişlerdi.

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat getirildiler. Şikayetçilerden Ahmet Kutluca duruşmada hazır bulundu. Savunması sorulan sanıklardan Abdulhamit Polat, "Tahliyemi talep ediyorum. 9 aydır yatıyorum, ailemi göremiyorum" derken, Ahmet Polat ise tahliyesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkla Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat'ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti.

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Beyoğlu’nda tacizi engelleyen esnafı kurşunlayan sanıklara tahliye
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