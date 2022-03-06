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Giriş Tarihi: 6.3.2022 06:12

Beyoğlu’nda takla atan pikapta 3 kişi yaralandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beyoğlu’nda takla atan pikapta 3 kişi yaralandı

Beyoğlu Refik Saydam Caddesi’nde kontrolden çıkan pikap, orta refüjü aşarak takla attı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza, 05.00 sıralarında Beyoğlu Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzeri Karaköy ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Adem Ceylan'ın kullandığı 76 DC 646 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce Refik Saydam Caddesi üzerindeki trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjü aşan pikap, Karaköy girişi Tersaneler Caddesi'ne uçtu.



3 KİŞİ YARALANDI
Takla atan pikabın sürücüsü Âdem Ceylan ile yanında bulunan Sinan Ceylan ve Nevruz Mankuli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri yolda önlem alırken Karaköy istikametine yol kapandı. Takla atan pikabın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Beyoğlu’nda takla atan pikapta 3 kişi yaralandı
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