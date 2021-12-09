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Giriş Tarihi: 9.12.2021 16:44 Son Güncelleme: 9.12.2021 17:07

Beyoğlu’nda turisti yumruklayıp gasp ederek öldürenler yakalandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’nda turisti yumruklayıp gasp ederek öldürenler yakalandı

Beyoğlu’nda yolda yürüyen Kanadalı turisti boğazından yumruklayıp öldürerek gasp eden ikisi küçük yaşta üç kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Tarlabaşı Caddesi'nde 6 Aralık Pazartesi saat 06.45'te meydana geldi. Tarlabaşı Caddesi üzerinde yürüyen Sudan asıllı Kanada vatandaşı B.H.J. (52) yanına gelen iki kişi ile konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen A.Y. turistin boğazına yumruk atarak yere düşürdü. M.D. ve D.C. yere düşen turistin cep telefonu ve cüzdanını alarak olay yerinden kaçtı. Turiste yumruk atan A.Y. bir süre yerde yatan adamı kaldırmaya çalıştı. Turistin kendinden geçtiğini anlayan A.Y. taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yerde hareketsiz yatan kişiye, yoldan geçen İranlı bir doktor müdahale etti. Doktor, kalp masajı yaparak, yabancı uyruklu kişiyi hayata döndürmeye çalıştı.

KALP MASAJI YAPILMASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Boğazına yumruk atılarak nefessiz bırakılan B.H.J. sağlık ekipleri tarafından da kalp masajı yapılarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.H.J hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olaydan sonra güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların eşkalini belirledikleri A.Y'yi Eyüpsultan da, hırsızlık yapan iki kişiyi ise Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Turiste yumruk atan A.Y. "Kasten Öldürmeö suçundan, M.D. ve D.C. ise "Hırsızlık; Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasıö adliyeye sevk edildi. Yaşlı küçük olan M.D. ve D.C. serbest bırakıldı.

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Beyoğlu’nda turisti yumruklayıp gasp ederek öldürenler yakalandı
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