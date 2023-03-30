Beyoğlu’nda Türkiye ve Japonya işbirliğinde geniş çaplı afet tatbikatı düzenlendi

Türkiye ve Japonya işbirliğinde, İstanbul Beyoğlu'nda Afet Riskinin Azaltılmasına Yönelik Yerel Paydaşların Katılımına Dayalı Karşılıklı Yardım Sisteminin Kurulması konulu çalıştay düzenlendi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Japon Bilimi Destekleme Kurumu'nun (JSPS) destekleriyle düzenlenen çalıştaya Beyoğlu belediyesi ev sahipliği yaptı. Üç gün süren çalıştaya Türkiye'den proje paydaşları olarak Mita Corporation, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beyoğlu Belediyesi, Japonya'dan ise Teikyo Heisei Üniversitesi, Ritsuimeikan Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nden akademisyenler katıldı. Firuzağa İlkokulu, Firuzağa mahalle sakinleri, bölge AFAD gönüllüleri, itfaiye ekipleri, öğrenciler ve velileri de çalıştay kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara gönüllü olarak destek verdiler.





ÖĞRENCİLER İÇİN 'AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI' TEMALI ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Çalıştayda pilot bölge olarak Beyoğlu'nun Firuzağa Mahallesi seçildi. Çalıştayın ilk gününde Beyoğlu Firuzağa İlkokulu işbirliğinde öğrencilere 'Afet Risklerinin Azaltılması' temalı etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin bir afet durumunda kendilerini nasıl koruyacakları, yardımlaşma ile afete karşı nasıl mücadele edileceği Türk ve Japon akademisyenler eşliğinde anlatıldı. Ayrıca itfaiye ekiplerinin katılımıyla okul bahçesinde yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta öğrenciler gruplar halinde kova ile su taşıyıp yangın söndürme ve basit sedye yapımını uygulamalı olarak gösterildi. Olası afet durumunda kullanılabilecek yangın söndürücü, su kovası, sedye, kaldıraç, cam filmleri ve kum torbalarının kullanım amaçları da öğrencilere öğretildi.





ÇOCUKLAR ANNE VE BABALARIYLA AFET TATBİKATINA KATILDI

Çalıştayın ikinci gününde ise İlkokul öğrencilerinin velilerinin de katılımıyla Firuzağa mahallesinde QR kod okumalı oyun tabanlı etkinlik düzenlendi. Firuzağa mahallesinin 6 ayrı noktasına yerleştirilen malzemelerin öğrenci ve veliler tarafından aranıp bulunarak YARDIM kelimesinin yazılması istendi. 6 noktadan alınacak anahtar kelimeleri birleştirerek istenilen YARDIM kelimesini bulan öğrencilere katılım sertifika ve Beyoğlu Koruyucuları üyeliği rozetleri verildi. Etkinlikle, çocukların anne ve babalarıyla oyun tabanlı Bilişim Teknolojilerinin kullanımına dayalı etkinlikle afete karşı duyarlı, bilgi sahibi ve hazırlıklı olunması yolunda önemli bir adım atılmış oldu.





'KARŞILIKLI YARDIM' SİSTEMİNİN FİRUZAĞA MAHALLESİ'NDE TESİSİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Japonya'da afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulanan 3 yöntem 'Kişisel Yardım', 'Kamu Yardımı' ve 'Karşılıklı Yardım' sistemin tanıtıldığı çalıştayın üçüncü gününde ise 'Karşılıklı Yardım' sisteminin Firuzağa Mahallesi'nde tesisi için ilk adım atıldı. Japon akademisyenler mahalle sakinlerine 'Karşılıklı Yardım Sistemi' hakkında bilgi verdi. Ayrıca Firuzağa İlkokulu'nda afetlere hazırlık odası oluşturuldu. Odaya afet durumunda yerel sakinlerin ulaşabilmesi için battaniye, su, protein içerikli gıda ve hijyen malzemeleri gibi malzemeler yerleştirildi. Çalıştayın ilki ise geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bilim Beyoğlu'nda yapılmış, Türk ve Japon uzmanlar afet riskinin azaltılması konusunda hazırlanan projeleri değerlendirdi. Etkinliğe Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve JICA Türkiye Ofisi Temsilcisi Yuichiro Takada da katılmıştı.