Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu! 1 gözaltı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu tacirlerinin yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis, 9 Ekim'de İstiklal Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Adres izlemeye alındı.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ev sahibi şüpheli M.D. akşam saatlerinde içeri girdiği yakalandı. Adreste yapılan aramada ise 245 adet ecstasy, 106.20 gram mariuhana, satışa hazır hale getirilmiş 8 parça halinde 26 gram mariuhana, 55 adet şeffaf klipsli poşet, 680 lira nakit para, 1 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan M.D., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.