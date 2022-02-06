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Giriş Tarihi: 6.2.2022 18:47 Son Güncelleme: 6.2.2022 18:48

Beyoğlu'nda yangın! 2 kişi yaralandı

DHA
Beyoğlu’nda yangın! 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangında iki kişi hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çekti.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çukur Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcıların kaldığı katta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kanepenin tutuşması nedeniyle o sırada içeride uyuyan iki kişi hafif yaralandı. Bina sakinleri yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA YERİNE YÜRÜYEREK ULAŞMAK ZORUNDA KALDI

Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler dar sokaklar ve yanlış park eden araçlar nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yaya olarak yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında içeride yatan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

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Beyoğlu'nda yangın! 2 kişi yaralandı
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