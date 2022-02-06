Beyoğlu’nda yangın! 2 kişi yaralandı

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA YERİNE YÜRÜYEREK ULAŞMAK ZORUNDA KALDI

Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler dar sokaklar ve yanlış park eden araçlar nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yaya olarak yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında içeride yatan iki kişi hafif şekilde yaralandı.