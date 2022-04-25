Beyoğlu’nda yangın: Engelli genç kızı mahalle sakinleri kurtardı

"ENGELLİ KADINI KOMŞULAR KURTARDI"

Mahalle sakini Akif İnnan, "Bizim komşuda yangın çıktı. Kuşlarımız içeride kalmıştı. Tekrar içeriye girdim onları aldım. Onlarda sonuçta bir can. Kuşları almaya gittiğimde iki kuşta korkmuşlar titriyorlardı. Zor kurtardım kuşları. Yangının elektrikten çıktığı söyleniyor, duvarlarda yanma oldu. Onlarda benim evladım, 3 çocuğum var bir de onlar 5 çocuğum var. Benim canım gitsin onlar gitmesin. 16-17 yaşında bir bedensel engelli kız vardı. Onu komşular kurtarmış sağ olsunlar" dedi.