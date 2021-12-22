Beyoğlu’nda yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı

Beyoğlu’nda sabah saatlerinde 7 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, 05.30 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
7 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman sebebiyle içinde çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. Yangın kısa sürede söndürülürken binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binada 3'ü çocuk 7 kişinin kurtarıldığı öğrenilirken polis ekipleri havanın soğut olması sebebiyle kurtarılan çocukları ekip otosuna bildirdi.
Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis çalışma başlattı.