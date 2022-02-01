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Giriş Tarihi: 1.2.2022 17:15 Son Güncelleme: 1.2.2022 17:23

Beyoğlu'nda yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’nda yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Beyoğlu’nda havaların soğuk geçmesi nedeniyle 3 katlı binada yangın çıktı. Meydana gelen yangında mahsur kalan 3'ü kadın 4 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp bina dışına çıkarıldı. Evi yanan kadınlar sokakta yangın söndürme çalışmaları devam ederken gözyaşlarını tutamadı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi, Küçük Duvarcı Sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. katında öğle saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe yolaçtı. Yangın sırasında duanlar arasında kalan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye gönderildi. İtfaiye olay yerine dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle ulaşmakta zorluk çekti.

Sokak dumanla kaplanırken yangın çıkan evin alt katında yaşayan 3 kadın yangına uykuda yakalandı. Gürültülerle uyanıp yoğun dumanın kapladığı evde mahsur kalan yabancı uyruklu kadınların çığlıklarını duyan itfaiye ekipleri 3'ü kadın 4 kişiyi tahliye ederek kurtardı. Pijamalarla sokağa kaçan kadınlardan biri uzun süre gözyaşı döktü. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

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Beyoğlu'nda yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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