Beyoğlu’nda yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Beyoğlu Bülbül Mahallesi, Küçük Duvarcı Sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. katında öğle saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe yolaçtı. Yangın sırasında duanlar arasında kalan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye gönderildi. İtfaiye olay yerine dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle ulaşmakta zorluk çekti.

Sokak dumanla kaplanırken yangın çıkan evin alt katında yaşayan 3 kadın yangına uykuda yakalandı. Gürültülerle uyanıp yoğun dumanın kapladığı evde mahsur kalan yabancı uyruklu kadınların çığlıklarını duyan itfaiye ekipleri 3'ü kadın 4 kişiyi tahliye ederek kurtardı. Pijamalarla sokağa kaçan kadınlardan biri uzun süre gözyaşı döktü. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.