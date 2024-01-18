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Giriş Tarihi: 18.1.2024 13:41

Beyoğlu'nda yaşlı kadını bilezikleri için öldürmüştü! İşte o caniye verile ceza

Beyoğlu'nda, 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu'nun kolundaki bileziği almak için boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Baran Ünal'a mahkeme, iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezası verdi.

DHA
Beyoğlu’nda yaşlı kadını bilezikleri için öldürmüştü! İşte o caniye verile ceza

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Baran Ünal getirildi. Şikayetçi tarafın ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada müştekiler, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Baran Ünal ise savunmasında beraatını talep ettiğini ve takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 12 YIL HAPİS
Mahkeme heyeti, sanık Baran Ünal hakkında "kadına karşı kasten öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Heyet, Ünal'ın "konutta silahla yağma" suçundan ise 12 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Beyoğlu'nda yaşlı kadını bilezikleri için öldürmüştü! İşte o caniye verile ceza
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