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Giriş Tarihi: 24.12.2021 13:19 Son Güncelleme: 24.12.2021 13:22

Beyoğlu’nda Yılbaşı Noel yürüyüşü düzenlendi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’nda Yılbaşı Noel yürüyüşü düzenlendi

Rum Cemaati'nin Noel yürüyüşü Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Grup üyeleri vatandaşların Noelini kutlayarak çörek dağıttılar.

Yeni yıla günler kala Beyoğlu'nda bulunan Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencilerinden oluşan grup üyeleri, ellerindeki Noel süsleriyle Beyoğlu sokaklarında yürüdüler. Noel Baba kostümüyle çocuklara hediyeler verildi. Müzik eşliğinde Akardiyon çalarak hediyeler dağıtan Grup Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi bahçesine kadar yürüdü.

Vatandaşlara noel çöreği daıtıldıktan sonra Neol duaları edildi. Özel Rum Zoğrafyon Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Özcan Şabudak, "Her yıl geleneksel olarak yaptığımız bir etkinlik. Neol nedeniyle lisemizin öğrencileri ve aileleri katılıyor. Dışarıdan da katılanlar oluyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamamıştı. Öğrenciler kilisedeki etkinliklerin ardından hastane ve huzurevine gidecek" dedi.

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Beyoğlu’nda Yılbaşı Noel yürüyüşü düzenlendi
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