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Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:04 Son Güncelleme: 18.10.2021 11:12

Beyoğlu'nda zamanla yarış: İtfaiye erleri böyle çıkardı!

DHA
Beyoğlu’nda zamanla yarış: İtfaiye erleri böyle çıkardı!

İstanbul Beyoğlu'nda panik dolu anlar yaşandı. Evde fenalaşan kalp hastası kapıdan çıkamadı. Yakınları ise itfaiyeyi aradı. Ekipler, dar sokaklar nedeniyle hastanın olduğu sokağa girmekte zorlandı. Fenalaşan hasta, itfaiye erleri tarafından güçlükle merdivenlerden indirilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı...

Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Salkımsaçak Sokak'ta bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Sabah saatlerinde 50 yaşındaki kalp hastası evinde fenalaşınca yakınları ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri ve hasta yakınları, kilolu hastayı kapıdan çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Beyoğlu'nda fenalaşan hastayı itfaiye ekipleri kurtardı

Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu itfaiye ekibi, dar sokaklar nedeniyle hastanın bulunduğu sokağa girmekte güçlük çekti. Hastanın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sedyeye konulan kişi, itfaiye erleri tarafından uzun uğraşlar sonucu evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sedyenin çıkarılması esnasında feryat eden hasta yakınları güçlükle sakinleştirildi. İsminin Hüseyin olduğu öğrenilen kalp hastası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dar sokaklar nedeniyle hastanın olduğu sokağa girmekte güçlük çeken itfaiye, bu sefer sokaktan çıkamadı.

İtfaiye aracı bir süre sonra sokaktan çıktı.

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Beyoğlu'nda zamanla yarış: İtfaiye erleri böyle çıkardı!
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