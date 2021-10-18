Beyoğlu’nda zamanla yarış: İtfaiye erleri böyle çıkardı!

Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Salkımsaçak Sokak'ta bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Sabah saatlerinde 50 yaşındaki kalp hastası evinde fenalaşınca yakınları ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri ve hasta yakınları, kilolu hastayı kapıdan çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Beyoğlu'nda fenalaşan hastayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu itfaiye ekibi, dar sokaklar nedeniyle hastanın bulunduğu sokağa girmekte güçlük çekti. Hastanın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sedyeye konulan kişi, itfaiye erleri tarafından uzun uğraşlar sonucu evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sedyenin çıkarılması esnasında feryat eden hasta yakınları güçlükle sakinleştirildi. İsminin Hüseyin olduğu öğrenilen kalp hastası ambulansla hastaneye kaldırıldı.