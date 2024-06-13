Beyoğlu’ndaki cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Ölen kişinin üzerinde 12 mermi çekirdeği...

İstanbul'da Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'nde 19 Eylül 2023 günü otomobil servisinde meydana gelen olayda Suat B. ile iş yerine gelen iş adamı Haydar A. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkmış. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat B. Haydar A.'ya ateş ederek vurmuştu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Haydar A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheli Suat B. hakkında "Kasten Adam Öldürme" suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

"ÜZERİME GELİNCE BİRDEN FAZLA ATEŞ ETTİM"

Olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Suat B.'nin savcılıktaki ifadesinde Haydar A. İle aralarında ticari ilişkinin olduğu, borcunu ödediği, Haydar A.'nın döviz üzerinden hesaplamalar yaparak kendisinden fazla para istediği bu nedenle hakaret ve tehditler ettiği belirtildi. Şüpheli Suat B.'nin Haydar A.'nın olay günü kendi iş yerine gelerek odasına girdiğini, alacaklı olduğu parayı küfürler savurarak tehdit ederek istediğini, silahı kendisine doğrulttuğu sırada kendisini koruma amaçlı Haydar A'nın beline ateş ettiği maktulün eylemi kesilmeyip üzerine doğru gelmesi üzerine, birden fazla ateş ettiğini ileri sürdü.

12 EL MERMİ YARALAMASI

Haydar A.'nın ölü muayenesinde vücudun çeşitli bölgelerinde 12 el mermi çekirdeği yaralaması olduğu tespit edilirken, otopside ölümünün silahlı yaralama sonrası olduğu kaydedildi. Olay yeri incelemesinde Haydar A.'ya ait silahın şarjörü takılı vaziyette olduğu içinde bir adet fişek bulunduğu ifade edildi.

ELEKTRİKLER KESİLMİŞ

İddianamede olaydan önce elektriklerin kesilmiş olması nedeniyle kameraların çalışmamasından dolayı herhangi bir görüntünün tespit edilemediğine dikkat çekildi. Yapılan muayenede Haydar A.'nın 12 adet silahlı yaralanmanın bulunması karşısında savcılık şüphelinin beyanına itibar etmeyerek suçun kasten işlediği kaydedildi.