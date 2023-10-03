Beyoğlu’ndaki domuz bağı cinayetinde mütalaa

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt 21 Temmuz 2020 tarihinde pandemi nedeniyle cezaevinden denetimli serbestliğe geçmişti. Aradan geçen iki yılın ardından 4 Haziran 2022'de Bozkurt, evinde ikametinde darbedip parasını aldıktan sonra domuz bağı yöntemiyle boğarak öldürülmüştü. Savcılık, yakalanan 3 şüpheli hakkında "Kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Solmaz, yaşı küçük sanıklar E.K ve K.K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla getirildi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihinde üç sanığın da maktulün kaldığı eve giderek fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, sanık Mehmet Solmaz'ın yanında götürdüğü iple Aysel Bozkurt'u elleri arkadan olacak şekilde bağladıkları yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Ayaklarını bağladıkları maktulü darp ettikleri, ağzını bezle bağladıkları, maktulden aldıkları bin 500 lirayı aralarında bölüştükleri, telefonu da alarak ayrıldıkları ifade edildi. Savcı sanık Mehmet Solmaz'ın "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" ve "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti.

ERTELENDİ

Mütalaada, olay sırasında yaşları 16 olan diğer iki sanık hakkında ise "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, "Nitelikli yağma" suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 29 yıl hapisleri istendi. Mahkeme, sanıklara savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.