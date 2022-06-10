Beyoğlu’ndaki otelin aşırı sıcaktan çatısı yandı

Otel çatısında meydana gelen yangın, sabah saat 8.45 sıralarında Beyoğlu bahriye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı otelin çatı katında çıktı. Sıcakların artması ile birlikte otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu fark etmesiyle odaların kapıları çalınarak içeridekiler uyandırıldı. Bir yandan tahliye çalışması yapılırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi.

Otelde kalanlardan bazıları eşyalarını alarak sokağa çıkarken bazıları da cama çıkarak itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini izledi. Beyoğlu, Fatih, Şişli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan inceleme sonucu çatıdan geçen kablolardın bulunduğu alanda elektrik kontağının meydana gelerek yangının çıkmış olabileceği kaydedildi.