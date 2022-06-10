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Giriş Tarihi: 10.6.2022 13:30 Son Güncelleme: 10.6.2022 13:46

Beyoğlu'ndaki otelin aşırı sıcaktan çatısı yandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’ndaki otelin aşırı sıcaktan çatısı yandı

Beyoğlu'nda dört katlı otelin çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangının aşarı sıcaklardan dolayı klimaların aşarı şekilde çalışması sonucu kabloların çatıdan geçmesi ile elektrik kontağı nedeniyle çıkmış olabileceği kaydedildi.

Otel çatısında meydana gelen yangın, sabah saat 8.45 sıralarında Beyoğlu bahriye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı otelin çatı katında çıktı. Sıcakların artması ile birlikte otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu fark etmesiyle odaların kapıları çalınarak içeridekiler uyandırıldı. Bir yandan tahliye çalışması yapılırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi.

Otelde kalanlardan bazıları eşyalarını alarak sokağa çıkarken bazıları da cama çıkarak itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini izledi. Beyoğlu, Fatih, Şişli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan inceleme sonucu çatıdan geçen kablolardın bulunduğu alanda elektrik kontağının meydana gelerek yangının çıkmış olabileceği kaydedildi.

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Beyoğlu'ndaki otelin aşırı sıcaktan çatısı yandı
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