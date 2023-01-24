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Giriş Tarihi: 24.1.2023 10:14

Beyoğlu’ndaki tarihi kilisenin lojmanındaki yangında hayatını kaybetmişlerdi! Kimlikleri belli oldu

Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında akşam saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin Fehim Atsup ve Cozofin Ekmekçioğlu olduğu öğrenildi.

İHA
Beyoğlu’ndaki tarihi kilisenin lojmanındaki yangında hayatını kaybetmişlerdi! Kimlikleri belli oldu

Yangın, dün akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kilisenin lojman kısmında yangın çıkmıştı.



Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürülmüştü. Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4'üncü saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. İtfaiye ekiplerini çalışmaları sonrası sabah saatlerine doğru bir kadının cansız bedenine ulaştı.



KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin Fehim Atsup ve Cozofin Ekmekçioğlu olduğu, hastaneye kaldırılan yaralı Meryem Diril ve Eterine Karavli'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Beyoğlu’ndaki tarihi kilisenin lojmanındaki yangında hayatını kaybetmişlerdi! Kimlikleri belli oldu
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