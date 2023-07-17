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Giriş Tarihi: 17.7.2023 10:52

Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri kediyi kalp masajıyla hayta döndürdü

Beyoğlu'nda bir parktaki ağacın üstünde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin hareketsiz olduğunu gören itfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Beyoğlu’ndan itfaiye ekipleri kediyi kalp masajıyla hayta döndürdü

Olay, Kasımpaşa'da bir parkta 11 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Parkta yürüyüşe çıkan vatandaşlar ağaçta kedinin mahsur kaldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Parka gelen ekipler ağaca tırmanarak file yardımı ile kediyi bulunduğu yerden alarak yere indirildi.

BİR SÜRE HAREKETSİZ KALDI

Bir itfaiye eri kedinin hareket etmediğini görünce kediye hemen kalp masajı yapmaya başladı. Dakikalarca kalp masajı yapılan kedi bir süre sonra hayata döndü. Kendine gelen kediye su verilirken kedinin hayata dönmesi çevredeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

O ANLAR KAMERADA

Ağaçta mahsur kalan kendinin itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılması ve itfaiye erinin kediye kalp masajı yaparak hayata döndürmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri kediyi kalp masajıyla hayta döndürdü
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