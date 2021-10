Beyoğlu’nun Dijital Dönüşüm Projeleri görücüye çıktı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Akort Fuarcılık işbirliğinde Gaziantep'te "EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı" düzenlendi. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda belediyelerin dijital dönüşüm projeleri görücüye çıktı. Yoğun ilgi gören fuarda Beyoğlu Belediyesi de dijital dönüşüm alanında geliştirdiği projeleri katılımcılarla paylaştı. Fuar kapsamında düzenlenen Belediyelerde Dijital Dönüşüm Paneli'ne konuşmacı olarak katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nda yerli ve milli teknoloji kullanılarak hayata geçirilen Dijital Yönetim, Yol Analiz Sistemi, 3D Dijital Beyoğlu, İnovasyon Merkezi ve Artırılmış Gerçeklik projelerini anlattı. Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan projeler büyük beğeni topladı. Başkan Yıldız panelin ardından fuar alanını gezerek projeleri inceledi.

"BEYOĞLU'NUN HEP 18 YAŞINDA OLMASI LAZIM"



Beyoğlu'nun sanatın, kültürün ve tarihin şehri olduğunu belirten Başkan Yıldız, "İstanbul'un, belkide Türkiye'nin en eski şehridir Beyoğlu. Bu anlamda yaşlı bir şehir. Peki her gün 2 milyona yakın turisti ağırlayan Beyoğlu'nun yaşlı olduğunu kabul edebilir miyiz? Hayır. Beyoğlu'nun hep 18 yaşında olması lazım, fit olması lazım. Kendi ekosistemini çağa uydurması gereken bir Beyoğlu inşa etmemiz gerekiyordu. Bunun için birtakım çalışmalar yaptık. Birincisi Dijital Yönetim Merkezimiz. Burada şu anda sahadaki ekiplerimizin gönderdiği veriler tamamen bizim sistemimize aktarılıyor ve buradan günlük olarak iş yoğunluklarımız takip edilip gerektiğinde anında müdahale etme, vatandaşların memnuniyetini takip etme ve kök neden analizi yapma imkanımız var. Yani problemin gelişi, talep ve önerilerin takip edilmesi online olarak yapılıyor"



"3D dijital Beyoğlu projesi"



"Bir diğer çalışmamız ise Beyoğlu'nun dijital haritası, yani 3D Dijital Beyoğlu projesi. Burada da binaların mevcut durumu, imara başvuran vatandaşımızın kendi binasıyla ilgili bütün kayıtları bizde olduğu için bu kayıtların mevcut durumla olan mukayesesini yapma imkanımız var. Yapılan herhangi bir imar değişikliğini anında denetleme imkanımız var. Bu veriler her gün güncellenerek Açık Veri Portalımızda şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşılıyor. Tabi bütün bu çalışmalar güçlü bir Ar-Ge ekibi ile yapılıyor."



"Yol analiz sistemi"



"Görüntülü izleme teknikleriyle yapay zeka destekli Yol Analiz Sistemi. Özeti şu; şu anda bir araç, bir yazılımımız var, yolda giderken yoldaki çatlaklar başta olmak üzere ufak tefek çökmeleri, olası müdahaleleri tespit ediyor. Bu görüntüler anında merkeze aktarılarak depolanıyor. Gerekli müdahaleleri hızlandıracak olan sistemin yazılımı tamamlandı. İnşallah bu sistem de Beyoğlu'nda önemli bir eksikliği gidermiş olacak. Böylece tamamen deforme olduğunda 10 lira harcayacağınız bir yere öncesinde müdahale etmek suretiyle hem zamandan tasarruf edilecek hem de maddi açıdan tasarruf edilmiş olacak"



"Beyoğlu Girişimcilik Ve İnovasyon Merkezi"



"Türkiye'de bir ilk olacak bir diğer projemiz Beyoğlu Girişimcilik ve İnovasyon Merkezimiz. TEKNOPARK, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımızla işbirliği halinde yedi katlı muhteşem bir uydu kuluçka merkezi kuruyoruz. Burada inovasyona, girişimciliğe meraklı gençlerimizi yetiştireceğiz. Geleceğin Beyoğlu'sunu, İstanbul'unu ve Türkiye'sini inşa etmede önemli bir merkez olacak. yıl sonu itibariyle hazırlıkları tamamlanmış olacak ve inşallah burada hizmete başlamış olacağız"



"Artırılmış gerçeklikle projesini Beyoğlu'na kazandırmış olacağız"



"Yine Türkiye'de bir olacak bir diğer projemiz olan Artırılmış Gerçeklik var. Beyoğlu Belediyesi imparatorluğun ve Türkiye'nin ilk belediyesi. İlk tersane, ilk tramvay, ilk sigorta, ilk banka, ilk milli maç Beyoğlu ilklerin şehri. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı da Beyoğlulu. Artırılmış Gerçeklik sistemi ile bulunduğunuz bir yerdeki tarihi mekanda QR Kodu okuttuğunuzda oranın eski ve tarihi yaşanmışlıklarını görme imkanınız olacak. İnşallah 29 Ekimde Artırılmış Gerçeklikle projesini Beyoğlu'na kazandırmış olacağız. Bir de Beyoğlu'na gelen turistlere sinemalardan yeme içme mekanlarına kadar aradığı her şeye kolayca ulaşmasını sağlayan, onlara adeta rehberlik eden Smart Beyoğlu uygulamamız var. Bunların yanı sıra Mobil Ruhsat, Mobil İmar, Mobil Zabıta, Mobil Yardım gibi birçok uygulamamız da şu an kullanımda" dedi.