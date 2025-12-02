Beyza’nın ölümünde sahte alkol şüphesi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde arkadaşına ait evde 30 Kasım'da cesedi bulunan Beyza Yavuz'un (37) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı. Yavuz'un kaldığı evde sahte alkol üretip sattıkları tespit edilen İ.S.E. (76) ile oğlu S.E. (49) gözaltına alındı.Evlerinde çok sayıda sahte alkol ve alkol üretiminde kullanılan malzeme ile kaçak sigara ele geçirilen 2 şüpheliden S.E. tutuklanırken babası İ.S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yavuz'un kesin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan otopsi çalışmaları sürüyor.