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Giriş Tarihi: 10.1.2022 17:07 Son Güncelleme: 10.1.2022 17:18

Beyzbol sopalı saldıran taksici tutuklandı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Beyzbol sopalı saldıran taksici tutuklandı

İstanbul’da, trafikte tartıştığı kişiye beyzbol sopasıyla saldıran taksici Sinan Delice hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Saldırgan taksici “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından tutuklandı.

TEM otoyolunda tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldıran taksi şoförü Sinan Delice, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Aracı 15 gün trafikten men edilen Delice, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

5 SUÇTAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Delice'yi "Mala zarar verme", "Kasten yaralama" ve "Tehdit" suçlarından tutuklaması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Saldırgan taksici hakkında ayrıca "Hakaret" ve "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik, taksici Sinan Delice hakkında "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklama kararı verdi. Delice cezaevine gönderildi.

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Beyzbol sopalı saldıran taksici tutuklandı
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