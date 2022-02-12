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Giriş Tarihi: 12.2.2022 16:49

Bi Küçük Eylül Meselesi filmi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bi Küçük Eylül Meselesi filmi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

12 Şubat Cumartesi akşamı Star Tv ekranlarına gelecek olan Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Kerem Deren’in yaptığı film vizyona girdiği andan itibaren oldukça konuşulmuştu. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek’in yer aldığı Bi Küçük Eylül Meselesi filmi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bi Küçük Eylül Meselesi filmi ile ilgili araştırmalar sinemaseverler tarafından yapılıyor. Ön hazırlıklarının iki ay, çekim sürecinin ise bir yıl sürdüğü filmde Eylül karakterinin sürükleyici hayat hikayesini anlatılıyor. Peki; Bi Küçük Eylül Meselesi filmi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bi Küçük Eylül Meselesi'nin ön hazırlıkları iki ay, çekim süreci ise tam bir yıl sürdü. Çekimlerinin çok büyük bir bölümü Bozcaada'da gerçekleşen film, adananın panoramasını da hem yaz hem sonbahar çekimleriyle izleyiciye büyük bir titizlikle sundu.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ KONUSU

Eylül hayatta istediği her şeye sahip. Güzel, neşeli, eğlenceli. Ta ki bir gün başına bir şey gelene ve yaşamının son bir ayını unutana dek. Ailesi, arkadaşları her şeyin yolunda olduğunu söyleyip dururken, Eylül bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlar. Ve hatırlamadığı bir ayın peşinden Bozcaada'ya gider. Orada, daha önce hiç görmediği derbeder, garip bir adam, ona seslenir: "Eylül. Beni hatırlamıyor musun? Sen burada, bu adada bana aşık oldun."

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ OYUNCULARI

Onur Tuna, Ceren Moray ve çocuk oyuncu Serra Keskin'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı "Bi Küçük Eylül Meselesi"; İstanbul'un en popüler semtlerinden birinde yetişmiş Eylül (Farah Zeynep Abdullah) ile Bozcaada'nın huzurlu ve sakin ortamında kendi halinde yaşayan Tekin'in (Engin Akyürek) tesadüflerle başlayan sıra dışı birlikteliklerini konu alıyor.

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Bi Küçük Eylül Meselesi filmi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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