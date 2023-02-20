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Giriş Tarihi: 20.2.2023 16:18 Son Güncelleme: 20.2.2023 16:33

Biber çuvalları bir aileyi kurtardı

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki bir evi alt kattaki depoda bulunan biber çuvalları yıkılmaktan kurtardı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Biber çuvalları bir aileyi kurtardı

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir evi alt kattaki depoda bulunan biber çuvalları yıkılmaktan kurtardı.

Depremde tek katlı evin direkleri kırıldı. Evin çökmesini ise evin alt katında depo olarak kullanılan yerdeki biber çuvalları engelledi. Evin ağırlığını içi dolu çuvallar taşıdı. Böylece evde yaşayan 7 kişilik Gün ailesi depremden sağ kurtuldu. Gün ailesi yaşadıkları korkunun ardından çadır kentte kalmaya başladı.

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