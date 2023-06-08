Biber gazı yüzünden çatışma çıktı: 2 ölü

İstanbul Fatih'te çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi dün öğle saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıktı. Bölgede tavukçuluk yapan Beşir K. ve Harun K., müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir K. ve Harun K'ye silahla ateş açtı. Bu kişilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Beşir K. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çatışmada çevredeki 4 kişi de hafif yaralandı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.