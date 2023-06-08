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Giriş Tarihi: 9.6.2023

Biber gazı yüzünden çatışma çıktı: 2 ölü

Fatih’te kurulan pazarda biber gazı kullanan bir kişi, kendisine tepki gösteren 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Biber gazı yüzünden çatışma çıktı: 2 ölü
İstanbul Fatih'te çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi dün öğle saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıktı. Bölgede tavukçuluk yapan Beşir K. ve Harun K., müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.



Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir K. ve Harun K'ye silahla ateş açtı. Bu kişilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Beşir K. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çatışmada çevredeki 4 kişi de hafif yaralandı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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Biber gazı yüzünden çatışma çıktı: 2 ölü
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