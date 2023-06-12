Biber gazını denek için sıkmış

DENEK İÇİN GAZ SIKTIM

Cinayet Büro Amirliğinde olayla ilgili ifade veren Özcan K.'nın çalıştırdığı otelin resepsiyonuna bırakmak için aldığı biber gazlarını denemek için sıktığını söyleyerek "Ben biber gazlarını sıkarken hepsi birden üzerime çullandılar. Beni dövdüler. Ben de bu durumu kendime yediremedim" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Özcan K., silahlı çatışma olayına karışan G.K. ve M.A. ile birlikte adliye sevk edildi. Polis şüphelilerle birlikte ele geçirilen iki pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabancanın incelemesinin sürdüğünü belirtti.