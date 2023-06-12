Biber gazını denek için sıkmış

Fatih, Nişanca mahallesi, Molla Taşı caddesi üzerinde 8 Haziran 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda pompalı tüfekle olay yerine gelen bir kişi ateş açmış, o sırada sokakta bulunanlarında karşılık vermesiyle olay silahlı çatışmaya dönmüştü.
Çıkan olayda Beşir Avşar (37) ile Harun Kaya (25) vurularak hayatını kaybederken, o sırada sokakta bulunan Ahmet Nazarov (29) ile Gül Cemal Orazma (37) çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, silahlı çatışma öncesinde vuran kişi ile ölen kişiler arasında Biber gazı sıkma yüzünden tartışma yaşandığı, şüphelinin bu tartışmadan bir saat sonra olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olay yerine yakın bir yerde otel işletmeciliği yapan şüpheli Özcan K. Polis ekipleri tarafından kısa süre içinde gözaltına alındı.
DENEK İÇİN GAZ SIKTIM
Cinayet Büro Amirliğinde olayla ilgili ifade veren Özcan K.'nın çalıştırdığı otelin resepsiyonuna bırakmak için aldığı biber gazlarını denemek için sıktığını söyleyerek "Ben biber gazlarını sıkarken hepsi birden üzerime çullandılar. Beni dövdüler. Ben de bu durumu kendime yediremedim" dedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Özcan K., silahlı çatışma olayına karışan G.K. ve M.A. ile birlikte adliye sevk edildi. Polis şüphelilerle birlikte ele geçirilen iki pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabancanın incelemesinin sürdüğünü belirtti.