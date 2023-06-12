Haberler Yaşam Haberleri Biber gazını denek için sıkmış
Giriş Tarihi: 12.6.2023 15:44

Biber gazını denek için sıkmış

İstanbul Fatih’te biber gazı sıkma tartışması sonucu 2 kişi ölmüş 2 kişi de yaralanmıştı. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Pompalı tüfekle ateş açarak iki kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Özcan K.(48)'nın ifadesinde “Ben denemek için biber gazı sıkmıştım. Hepsi benim üzerime çullanıp dövdüler. Kendime yediremedim” dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Biber gazını denek için sıkmış

Fatih, Nişanca mahallesi, Molla Taşı caddesi üzerinde 8 Haziran 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda pompalı tüfekle olay yerine gelen bir kişi ateş açmış, o sırada sokakta bulunanlarında karşılık vermesiyle olay silahlı çatışmaya dönmüştü.

Çıkan olayda Beşir Avşar (37) ile Harun Kaya (25) vurularak hayatını kaybederken, o sırada sokakta bulunan Ahmet Nazarov (29) ile Gül Cemal Orazma (37) çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, silahlı çatışma öncesinde vuran kişi ile ölen kişiler arasında Biber gazı sıkma yüzünden tartışma yaşandığı, şüphelinin bu tartışmadan bir saat sonra olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olay yerine yakın bir yerde otel işletmeciliği yapan şüpheli Özcan K. Polis ekipleri tarafından kısa süre içinde gözaltına alındı.

DENEK İÇİN GAZ SIKTIM

Cinayet Büro Amirliğinde olayla ilgili ifade veren Özcan K.'nın çalıştırdığı otelin resepsiyonuna bırakmak için aldığı biber gazlarını denemek için sıktığını söyleyerek "Ben biber gazlarını sıkarken hepsi birden üzerime çullandılar. Beni dövdüler. Ben de bu durumu kendime yediremedim" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Özcan K., silahlı çatışma olayına karışan G.K. ve M.A. ile birlikte adliye sevk edildi. Polis şüphelilerle birlikte ele geçirilen iki pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabancanın incelemesinin sürdüğünü belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Biber gazını denek için sıkmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA