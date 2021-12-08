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Giriş Tarihi: 8.12.2021 15:21 Son Güncelleme: 8.12.2021 16:21

Kocaeli'de korkunç olay! Öğrencilere bıçak çekip, ahlaksız teklifte bulundu!

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de korkunç olay! Öğrencilere bıçak çekip, ahlaksız teklifte bulundu!

Kocaeli Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesinde meydana geldiği ileri sürülen olayda, 20’li yaşlarda bir genç öğrencilere bıçak çekip tehdit ettikten sonra, kız öğrencilere ahlaksız tekliflerde bulundu. Ardından da bir markete giderek olay çıkardı.

Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesinde önceki gün yaşandığı ileri sürülen olay, bölge sakinleri ve öğrenci velilerini endişelendirdi.

İddialara göre 20'li yaşlarda bir şüpheli, Huriye Pak Orta Okulu mevkiinde öğrencilere bıçak çekti, bazı öğrencilere para karşılığı ahlaksız tekliflerde bulundu. Ardından da yine aynı bölgede bulunan bir markete girerek olay çıkardı.

Bunu gören bölge sakinleri ve veliler endişelenerek, şüphelinin girdiği markette güvenlik kamerasına takılan görüntülerini paylaşarak "Sevgili veli arkadaşlar, dün okulun oradaki parkta 20'li yaşlarda bir genç çocuklara bıçak çekmiş, kızlara para vermek istemiş, terbiyesiz teklifte bulunmuş. Sonrada bir markete girip olay çıkardı. Lütfen çocukları tek başına parka bırakmayalım. Allah korusun başlarına bir şey gelmesin." ifadelerini kullandı.

Polis, söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kocaeli'de korkunç olay! Öğrencilere bıçak çekip, ahlaksız teklifte bulundu!
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