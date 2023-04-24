Haberler Yaşam Haberleri ‘Bıçak nasıl 4 defa girdi, bilmiyorum’
Giriş Tarihi: 25.4.2023

‘Bıçak nasıl 4 defa girdi, bilmiyorum’

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
‘Bıçak nasıl 4 defa girdi, bilmiyorum’
Erzurum'da 18 Şubat 2022'de 14 yaşındaki Yahya Ağdaş'ı öldürüp, annesi Esragül Acıçimen'i (45) yaralayan 23 yaşındaki M. A Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasındaki savunması pes dedirtti. A, "Tüfek yere düşünce yanlışlıkla patladı. Gidip kendisine sarıldım. Bıçak nasıl 4 defa girdi bilmiyorum. Bilerek yapmadım" dedi. Sanık "kardeşe karşı kasten öldürmeden" ağırlaştırılmış müebbet, anneyi kasten yaralamadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda bir oğlunu toprağa veren ve yaralanan anne ise oğlundan şikâyetçi olmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Manisa'da 7'li koalisyona sert tepki: Milletim bunlara oy vermez
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona 'son çağrı': Maskelerinizi tek tek düşürürüm!
Kızılelma uçuş testinde bir ilk! Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi
SON DAKİKA | Bakan Kurum "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını açıkladı: İlave destek verebiliriz
Son dakika: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü! "Oynamak istemiyorum" demişti...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan hesap sorma tehdidi: 14 Mayıs'tan sonra gelip kendisi konuşacak
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bıçak nasıl 4 defa girdi, bilmiyorum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA