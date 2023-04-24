Erzurum'da 18 Şubat 2022'de 14 yaşındaki Yahya Ağdaş'ı öldürüp, annesi Esragül Acıçimen'i (45) yaralayan 23 yaşındaki M. A Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasındaki savunması pes dedirtti. A, "Tüfek yere düşünce yanlışlıkla patladı. Gidip kendisine sarıldım. Bıçak nasıl 4 defa girdi bilmiyorum. Bilerek yapmadım" dedi. Sanık "kardeşe karşı kasten öldürmeden" ağırlaştırılmış müebbet, anneyi kasten yaralamadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda bir oğlunu toprağa veren ve yaralanan anne ise oğlundan şikâyetçi olmadı.