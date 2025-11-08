‘Bıçak parası’ pahalıya patladı

İstanbul'daki Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin 1'i profesör 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, 9'u tutuklu 2'si tutuksuz sanıklar ile avukatları ve bir müşteki avukatı hazır bulundu. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınması ile başladı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.Ş. hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan 4'er yıldan 8'er yıla ve 'irtikap' suçundan ise 5'er yıldan 10'ar yıl olmak üzere toplam 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. 8 şüpheli hakkında ise 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.