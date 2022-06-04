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Giriş Tarihi: 4.6.2022 13:23

Bıçak Sırtında filmi konusu nedir? Bıçak Sırtında oyuncuları kimler, yorumları nasıl?

Bıçak Sırtında filmi konusu nedir? Bıçak Sırtında oyuncuları kimler, yorumları nasıl?

Bıçak Sırtında filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi çekiyor. Bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak film aksiyon ve suç türündeki filmler arasında tam not alıyor. Yönetmen koltuğunda Herman Yau’nun oturduğu Bıçak Sırtında filmi konusu yakın takibe alındı. Peki, Bıçak Sırtında filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, yorumları nasıl? İşte hakkında tüm merak edilenler…

Bıçak Sırtında filmi konusu kısaca patlayıcı uzmanı bir teröristin Hong Kong sokaklarının derinine inmesini anlatıyor. Hong Kong yapımı film 2017 yılında izleyicisi ile buluştu. İngilizce adıyla Shock Wave bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak. Aksiyon dolu film hakkında Bıçak Sırtında oyuncuları kimler? Sorusu yanıt arıyor. İşte Bıçak Sırtında oyuncu kadrosu, konusu ve yorumları…

BIÇAK SIRTINDA FİLMİ KONUSU

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong'un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung'un elindedir.

BIÇAK SIRTINDA OYUNCULARI

Andy Lau

Jiang Wu

Philip Keung

Rong Ng

Baby John Choi

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Bıçak Sırtında filmi konusu nedir? Bıçak Sırtında oyuncuları kimler, yorumları nasıl?
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