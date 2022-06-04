Bıçak Sırtında filmi konusu nedir? Bıçak Sırtında oyuncuları kimler, yorumları nasıl?

Bıçak Sırtında filmi konusu kısaca patlayıcı uzmanı bir teröristin Hong Kong sokaklarının derinine inmesini anlatıyor. Hong Kong yapımı film 2017 yılında izleyicisi ile buluştu. İngilizce adıyla Shock Wave bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak. Aksiyon dolu film hakkında Bıçak Sırtında oyuncuları kimler? Sorusu yanıt arıyor. İşte Bıçak Sırtında oyuncu kadrosu, konusu ve yorumları…
BIÇAK SIRTINDA FİLMİ KONUSU
Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong'un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung'un elindedir.