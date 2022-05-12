Bıçakla dehşet saçanlar tutuklandı! “Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı” demişlerdi

Beyoğlu Tarlabaşı'nda Pazar günü sabah erken saatlerinde medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir grup arkadaş bir mekanda alkol alıp sokağa çıktı. Bir süre sonra yanlarına yaklaşan Samet Civelek bir tanıdığını arama bahanesiyle içlerinden birinin telefonunu istedi. Şüphelilerden biri telefonu vermesi üzerine Civelek telefonu alıp hızla kaçmaya başladı. Samet Civelek'i kovalayan şüpheliler yakaladıktan sonra aralarında tartışma başladı. İddiaya göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 3 arkadaş Civelek'i bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.