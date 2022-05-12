Haberler Yaşam Haberleri Bıçakla dehşet saçanlar tutuklandı! “Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı” demişlerdi
Giriş Tarihi: 12.5.2022 17:01

Bıçakla dehşet saçanlar tutuklandı! “Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı” demişlerdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bıçakla dehşet saçanlar tutuklandı! “Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı” demişlerdi

İstanbul Beyoğlu’nda telefonunu aldığını iddia ettikleri Samet Civelek'i (29) bıçaklayarak öldürdükleri belirtilen 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda iki ayrı bıçağın kullanıldığı belirlenirken Civelek’in kalbine gelen bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde olay sırasında alkollü olduklarını söyleyerek "Yanımıza geldi telefon istedi. Birisiyle konuşacağını söyledi. Biranda telefonu alıp kaçmaya başladı. Onu kovalayıp telefonumuzu almaya çalıştık" dedikleri öne sürüldü.

Beyoğlu Tarlabaşı'nda Pazar günü sabah erken saatlerinde medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir grup arkadaş bir mekanda alkol alıp sokağa çıktı. Bir süre sonra yanlarına yaklaşan Samet Civelek bir tanıdığını arama bahanesiyle içlerinden birinin telefonunu istedi. Şüphelilerden biri telefonu vermesi üzerine Civelek telefonu alıp hızla kaçmaya başladı. Samet Civelek'i kovalayan şüpheliler yakaladıktan sonra aralarında tartışma başladı. İddiaya göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 3 arkadaş Civelek'i bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Konuyla ilgili olarak çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde eşkalleri tespit edilen 3 şüphelinin peşine düşüldü.

BIÇAKLI SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Kısa sürede adresleri tespit edilen şüpheliler Faruk A. (37), Tuncay B. (38) ve İbrahim B. (37) gözaltına alındı. Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları adreste gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte olayda kullandıkları bıçakta ele geçirildi.

Emniyette GBT sorgulaması yapılan Faruk A.'nın 5 , Tuncay B.'nin 9 ve İbrahim B.'nin ise 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KALBİNE GELEN BIÇAK ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde Samet Civelek'i kimin bıçakladığını bilmediklerini söyleyerek "Yanımıza geldi telefon istedi biriyle konuşacağını söyledi. Telefonu alıp kaçtı. Telefonumuzu almaya çalıştık. Amacımız öldürmek değildi. " dedikleri iddia edildi. Öte yandan Civelek'i kalbine gelen bıçağın öldürdüğü öne sürülürken olayda iki bıçağın kullanıldığı iddia edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bıçakla dehşet saçanlar tutuklandı! “Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı” demişlerdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA