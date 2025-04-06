Bıçakla öldürüp çayıra attılar

İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre, arkadaşı A.B. ile tartışan Orhan Kaplan (23) bıçak darbeleriyle öldürüldükten sonra çayırlık alana atıldı. Gencin katil zanlısı arkadaşı olay yerinden kaçtı. Talihsiz gencin cansız bedeni, dün sabah kapı önündeki kan izlerini takip eden kardeşi tarafından evlerinden iki sokak uzaklıktaki çayırlıkta bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaplan'ın cansız bedeni, Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken hayatını kaybeden gencin ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenaze nakil aracının yanında toplanan kalabalık, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.