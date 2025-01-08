Bıçakla saldırdığı eşinin camdan atlamasına neden olan şüpheli tutuklandı: Kapıyı kırıp bana bıçakla saldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Sadi Irmak Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi. 4 çocuk annesi Canan Sepetci, eşiyle telefonla tartıştıktan sonra teyzesinin kızının evine geldi. Bir süre sonra eşinin gittiği eve gelen Ahmet Sepetci, bıçaklı eve girdi. Canan Sepetci eşinin kendisine zarar vereceğini düşünüp, 2. kat penceresinden aşağıya atladı. Topuğunda kırık oluşan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Saldırgan Ahmet Sepetci ise gözaltına alındı.

KAPIYI KIRIP, BIÇAKLA SALDIRMIŞ

Dehşeti yaşayan Canan Sepetci'nin ifadesi de ortaya çıktı. Sepetci, "Ahmet telefonla beni arayıp 100 bin TL borcum olduğunu öğrendiğini söyledi. Telefonla tartıştık. Ahmet'in sinirli olmasından dolayı kalmak için teyzemin kızı F.P'nin evine gittim. Tek başıma arka odada otururken bağrış seslerinden Ahmet'in geldiğini anladım. Ahmet bulunduğum yere gelerek kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı tekmeleyip kırdı. Elinde bıçağı bana doğru savurdu. Bana zarar verebileceğini düşünerek pencere camından atladım. Ayağımın üzerine düştüm. Sürünerek bir restorana gidip, yardım istedim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Sepetci, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.