Bıçakla yol kesen gaspçı yakalandı

İstanbul'un Fatih İlçesi'ne bağlı Karagümrük Mahallesi'nde bir kişi; E.A. isimli kişinin yolunu keserek para istedi. E.A.'yı bıçakla tehdit eden gaspçı, E.A.'yı darp etti ve kol saatini gasp etti. Olayı B.Ş. isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit eden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gaspçıyı Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde yakaladı. Benzer suçlardan kaydı olan gaspçı "Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Yağma (Gasp)" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.