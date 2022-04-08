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Giriş Tarihi: 8.4.2022 10:00 Son Güncelleme: 8.4.2022 10:04

Bıçakladı, öldüremedi: Boğarak öldürdü

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Bıçakladı, öldüremedi: Boğarak öldürdü

Sinop'un Boyabat ilçesinde boşandığı eşinin evindeki eşyalarını almaya giden Zeynep Gıcık, eski eşi Birol Ç. tarafından boğularak öldürüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde önceki akşam saat 9 sularında meydana gelen olayda 3 ay önce şiddeti geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eşinin evinden eşyalarını almak üzere giden Zeynep Gıcık 46 yaşındaki eski eş Birol Ç. tarafından pantolon kemeri ile boğularak öldürüldü. Tartışma sırasında bağırışımalar artınca çevredeki komşular olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri kadının yerde cansız vücudunu buldular. Sağlık ekipleri Zeynep Gıcık'ın cenazesine 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Birol Ç'nin bir süre önce eşi ile yeni şiddetli bir tartışma yaşadığı ve eşinin bıçakladığı bu yüzden de kadının tedavi gördükten sonra boşandığı belirtildi. Olaydan hemen sonra yakalanan kamyon şoförlüğü yapan Birol Ç. ilk ifadesinde bir anda öfkesine hâkim olamadığını pişman olduğunu söyledi.

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Bıçakladı, öldüremedi: Boğarak öldürdü
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