Bıçakladı, öldüremedi: Boğarak öldürdü

Sinop'un Boyabat ilçesinde önceki akşam saat 9 sularında meydana gelen olayda 3 ay önce şiddeti geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eşinin evinden eşyalarını almak üzere giden Zeynep Gıcık 46 yaşındaki eski eş Birol Ç. tarafından pantolon kemeri ile boğularak öldürüldü. Tartışma sırasında bağırışımalar artınca çevredeki komşular olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri kadının yerde cansız vücudunu buldular. Sağlık ekipleri Zeynep Gıcık'ın cenazesine 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Birol Ç'nin bir süre önce eşi ile yeni şiddetli bir tartışma yaşadığı ve eşinin bıçakladığı bu yüzden de kadının tedavi gördükten sonra boşandığı belirtildi. Olaydan hemen sonra yakalanan kamyon şoförlüğü yapan Birol Ç. ilk ifadesinde bir anda öfkesine hâkim olamadığını pişman olduğunu söyledi.