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Giriş Tarihi: 9.7.2022 16:54 Son Güncelleme: 9.7.2022 16:56

Bıçakladığı arkadaşı öldü: Kaçarken yakalandı!

Trabzon'un Of ilçesinde Yusuf E. (31), alkol aldıkları sırada arkadaşı Müslüm Cengiz'i (25) bıçakladı. Cengiz, hastanede kurtarılamadı, olayın ardından Yusuf E. ise bir evden çalıp, giydiği kıyafetle kaçmak üzereyken yakalandı.

DHA
Bıçakladığı arkadaşı öldü: Kaçarken yakalandı!

Kanlı olay, dün gece ilçenin Sulaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede tavuk döner satışı yapılan dükkanda çalışan Yusuf E., arkadaşı Müslüm Cengiz ile kaldıkları evde alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yusuf E., Cengiz'i bıçakla ağır yaralayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Cengiz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
İnceleme başlatan ekipler, cinayet şüphelisini, olaydan 14 saat sonra bir evden çaldığı kıyafetlerle üzerini değiştirip, kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan Yusuf E., sorgusu için emniyete götürüldü.

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Bıçakladığı arkadaşı öldü: Kaçarken yakalandı!
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