Bıçakladığı arkadaşı öldü, ‘ölüm sebebi başkadır’ dedi

Erzurum'da Mart ayında hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar, çalıştığı fırında olayı patronları öğrenince 'Beni sen ispiyonladın' diyerek mesai arkadaşını bıçaklamış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Muhammet Emin Seçer, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Acar hakkında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Katil zanlısı Acar İlk duruşmada, "Öldürme kastım yoktu. Ölüm sebebinin başka bir şey olduğunu düşünüyorum, ben öldürmedim. O gün polisler üzerimde metamfetamin buldu, beni karakola götürdüler. Olayı patronlarım öğrenmiş. Muhammet'in patronlara söylediğini öğrendim. İşyerine gittikten sonra Muhammet'le konuşmak için yanına gittim. Söylenenlerin doğru olup olmadığını sordum. Muhammet bana küfür etti. Karşılıklı küfürleştik. Bana küfür ederken gözleri ilerideki bıçağa gitti. Muhammet bıçağı almak için hamle yapınca ben de bıçağa doğru hamle yaptım ve bıçağı alarak korkuyla 3-4 defa salladım.

Yaralandığını görünce de bıçağı bıraktım. Öldürme amacım olsaydı eylemime devam edebilirdim" dedi. Mahkemede dinlenen tanıklar ise zanlının ifadesini yalanlayarak, küfrü kendisini ettiğini söyledi. Evli ve 2 yaşında kız çocuğu olan Muhammet Emin Seçer'in katil zanlısı Bilal Acar ile çocukluk arkadaşları olduğu da ortaya çıktı. Zanlı için kasten adam öldürme suçundan