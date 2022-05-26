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Giriş Tarihi: 27.5.2022

Bıçakladığı arkadaşını hastaneye bırakıp kaçtı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Bıçakladığı arkadaşını hastaneye bırakıp kaçtı
Konya'da, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandıktan sonra hastaneye bırakılan Ramazan Karataş öldü. Ağabeyi ise yaralandı. Kulu ilçesinde yaşayan Ramazan Karataş (32) ve ağabeyi Enver Karataş (34) ile önceki gece buluştukları arkadaşları Sadullah Karasu (25) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Karasu, Ramazan Karataş'ı göğsünden, Enver Karataş'ı da sırtından bıçakladı. Pişman olan Karasu, ağır yaralanan Ramazan Karataş'ı, kendisine ait sepetli motosikleti ile Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne bırakıp kaçtı. Ramazan Karataş kurtarılamazken, Enver Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kısa sürede yakalanan zanlı, gözaltına alındı.

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Bıçakladığı arkadaşını hastaneye bırakıp kaçtı
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