Bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, yanında bulunan kadınınsa yaralandığını belirledi.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Genç adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yaralı kadınsa tedavi edilmek üzere ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.