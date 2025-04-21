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Giriş Tarihi: 21.4.2025 09:33 Son Güncelleme: 21.4.2025 09:36

Bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde Mehmet Ayaz (24) ile yanında bulunan kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Mehmet Ayaz’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, yanında bulunan kadınınsa yaralandığını belirledi.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Genç adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yaralı kadınsa tedavi edilmek üzere ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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