Bıçaklanarak ağır yaralanmıştı! Kurtarılamadı

Kocaeli Gebze İlçesi Güzeller Mahallesi Akse Sapağında önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı Fatih Coşkun(36) ve akrabaları ile bazı kişiler arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Coşkun bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırılan Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayı gerçekleştiren A.A'yı tespit ederek gözaltına aldı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.