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Giriş Tarihi: 22.9.2022 19:52

Bıçaklanarak ağır yaralanmıştı! Kurtarılamadı

Kocaeli Gebze İlçesi Güzeller Mahallesinde  önceki gün  akşam saatlerinde  çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Coşku(36) hayatını kaybetti.  Olayın zanlısı  olduğu tespit edilen A.A ise  yakalanarak sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Bıçaklanarak ağır yaralanmıştı! Kurtarılamadı

Kocaeli Gebze İlçesi Güzeller Mahallesi Akse Sapağında önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı Fatih Coşkun(36) ve akrabaları ile bazı kişiler arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Coşkun bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırılan Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayı gerçekleştiren A.A'yı tespit ederek gözaltına aldı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bıçaklanarak ağır yaralanmıştı! Kurtarılamadı
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