Bıçaklanarak ölen İlknur gözyaşlarıyla uğurlandı

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde önceden tanıdığı Selçuk Gezici
(44) tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel (42), gözyaşları arasında toprağa verildi. Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan ve 1 yıl önce evlenen İlknur Gökay Tuncel, önceki akşam iş çıkışı evine giderken Fatih Caddesi'nde önceden tanıdığı ve kendisini rahatsız ettiği için şikayetçi olduğu Selçuk Gezici tarafından önü kesildi. Tuncel'i 3 bıçak darbesiyle öldüren Gezici, kendisini de bıçakla yaraladı. Selçuk Gezici, hastanede tedaviye alındı. İlknur Gökay Tuncel için bugün çalıştığı Lüleburgaz Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Murat Gerenli
, belediye çalışanları, Tuncel'in eşi Caner Tuncel
, ailesi ve yakınları katıldı. DHA