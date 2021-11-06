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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Bıçaklanarak ölen İlknur gözyaşlarıyla uğurlandı

Bıçaklanarak ölen İlknur gözyaşlarıyla uğurlandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde önceden tanıdığı Selçuk Gezici (44) tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel (42), gözyaşları arasında toprağa verildi. Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan ve 1 yıl önce evlenen İlknur Gökay Tuncel, önceki akşam iş çıkışı evine giderken Fatih Caddesi'nde önceden tanıdığı ve kendisini rahatsız ettiği için şikayetçi olduğu Selçuk Gezici tarafından önü kesildi. Tuncel'i 3 bıçak darbesiyle öldüren Gezici, kendisini de bıçakla yaraladı. Selçuk Gezici, hastanede tedaviye alındı. İlknur Gökay Tuncel için bugün çalıştığı Lüleburgaz Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye çalışanları, Tuncel'in eşi Caner Tuncel, ailesi ve yakınları katıldı. DHA
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Bıçaklanarak ölen İlknur gözyaşlarıyla uğurlandı
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