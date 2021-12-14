Bıçaklandı, hastaneden hasta önlüğüyle kaçtı

Olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Arkadaşıyla tartışan Emrah Kaya, kolundan yaralandı. Arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne yaralı halde getirilen Kaya, sabah saatlerinde tedavisi tamamlanmadan hastaneden hasta önlüğüyle kaçtı. Kaya'nın kaçtığını fark eden hastane görevlileri, polisi aradı.

Polis ekipleri, hasta önlüğü ile kaçan Kaya'yı Kazım Karabekir Caddesi'nde yürürken yakaladı. Polis ekipleri, cüzdanı ve üst kıyafetleri yanında olmayan Kaya'nın kimlik bilgilerini ise kolundaki hasta bileziğinden tespit etti. Kaya, kanlı kıyafetleri nedeniyle hasta önlüğü giyerek hastaneden kaçtığını söyledi. Kaya tedavi için yeniden hastaneye götürüldü.