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Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:27 Son Güncelleme: 14.12.2021 11:29

Bıçaklandı, hastaneden hasta önlüğüyle kaçtı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bıçaklandı, hastaneden hasta önlüğüyle kaçtı

Adana’da kolundan bıçaklandıktan sonra hastaneye götürülen Emrah Kaya, tedavisi tamamlanmadan hasta önlüğüyle kaçınca polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Arkadaşıyla tartışan Emrah Kaya, kolundan yaralandı. Arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne yaralı halde getirilen Kaya, sabah saatlerinde tedavisi tamamlanmadan hastaneden hasta önlüğüyle kaçtı. Kaya'nın kaçtığını fark eden hastane görevlileri, polisi aradı.

Polis ekipleri, hasta önlüğü ile kaçan Kaya'yı Kazım Karabekir Caddesi'nde yürürken yakaladı. Polis ekipleri, cüzdanı ve üst kıyafetleri yanında olmayan Kaya'nın kimlik bilgilerini ise kolundaki hasta bileziğinden tespit etti. Kaya, kanlı kıyafetleri nedeniyle hasta önlüğü giyerek hastaneden kaçtığını söyledi. Kaya tedavi için yeniden hastaneye götürüldü.

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Bıçaklandı, hastaneden hasta önlüğüyle kaçtı
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