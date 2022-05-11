Bıçaklı gaspçı yakalandı

Fatih Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabah erken saatlerinde kasiyer S. C. Marketi açtı bir süre sonra yüzünde maske başında şapkalı bir şahıs çıkış kapısından içeri girdi.