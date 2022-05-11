Fatih Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabah erken saatlerinde kasiyer S. C. Marketi açtı bir süre sonra yüzünde maske başında şapkalı bir şahıs çıkış kapısından içeri girdi.
Önce kasiyerin elindeki paraları aldı ardından kasa üzerinde poşetle duran paraları aldı. Bıçaklı gaspçı 30 bin lira işe kayıplara karıştı. Durumu hemen polise bildiren kasiyer S.C.; "Yüzünde cerrahi maske olan biri geldi. Elinde bıçakla paraları istedi alıp kaçtı" dedi.
BIÇAKLI GASPÇI YAKALANDI
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliğini kısa sürede belirledi.
Bıçaklı gaspçı yakalandı | Video
Kimliği tespit edilen şüpheli Veysel G. (34) olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.