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Giriş Tarihi: 19.9.2024

Bıçaklı gaspçıya 26 yıl istendi

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Bıçaklı gaspçıya 26 yıl istendi
Konya'da birer gün arayla öğretmen kadın ve üniversiteli genç kızı gasp eden Ali Akdağ (23) hakkında, 'silahla yağma' suçlarından açılan 2 ayrı davada 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Akdağ'ın üniversiteli genç kıza saldırdıktan sonra kaçarken profesyonel bisikletçi mimar Cihat Mert'i ezdiği olayla ilgili davası da sürüyor. Konya'nın merkez Selçuk ilçesindeki bir etüt merkezinde öğretmen olarak görev yapan Canan Ö. (30) ve üniversitesi öğrencisi Nidal Ü. (24), Ali Akdağ isimli maganda tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Tutuklanan Akdağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcılığı iki kadına saldırı ile ilgili olarak, silahlı yağma suçundan 2 ayrı dava açtı.
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Bıçaklı gaspçıya 26 yıl istendi
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