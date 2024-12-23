Bıçaklı katilin cezasını yargıtay onadı

Aydın Efeler'de, sevgilisi Tolga Arslan'ı bıçakla öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezası alan ancak pandemi nedeniyle tahliye edilen Emel Bağ bir süre sonra Doğukan Bağ ile evlendi. 6 Mayıs 2022'de evlerinde oturdukları sırada çiftin arasında çıkan tartışmada Emel Bağ, kocasını da bıçakla öldürdü. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi Emel Bağ hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayıp 24 yıl hapis cezasına karar verdi. Tarafların itirazı üzerine doysa İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi'ne taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi mahkemenin hükmünü onadı.