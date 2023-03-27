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Giriş Tarihi: 27.3.2023 20:31 Son Güncelleme: 27.3.2023 21:16

Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşanan kavgada boğazına aldığı bıçak darbesiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesinde merkez Ersoylu Mahallesinde yaşanan olayda, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında akşam saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre; Kızıltepe ilçesi Ersoylu mahallesi 126. Sokakta meydana gelen olayda, aralarında daha öncede husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan tartışmada önce kavgaya sonra bıçaklı kavgaya döndü.

BAĞAZINA BIÇAK DARBESİ ALDI

Olayda taraflardan Halil Çınar vücudunun çeşitli yerlerinin aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken olayda boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan 50 yaşındaki Halil Çınar kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Halil Çınar otopsi işlemleri için Kızıltepe Devler Hastanesinin morguna kaldırıldığı ve otopsi işlemlerinin ardından Aşağı Çimenli mezrasında defnedileceği öğrenildi. Yaşanan ölümlü kavga ile ilgili Savcılık soruşturma başlatırken, Polis olayla ilgili olarak inceleme ve araştırmasını sürdürüyor.

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Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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