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Giriş Tarihi: 4.1.2022 17:07 Son Güncelleme: 4.1.2022 17:09

Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Kocaeli Darıca İlçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 31 yaşında olduğu öğrenilen Onur Çınar Kaplan, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastanede tedavş altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Darıca İlçesi Osmangazi Mahallesinde gece geç saatlerde yaşanan olayda, Hasan Tahsin Caddesi üzerinde yürümekte olan Onur Çınar Kaplan (31), aralarında geçmişe dayanan bir husumet olduğu öğrenilen İ.K ve U.K ile karşılaştı. Kaplan ve diğer ikili arasında sözlü olarak başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında, Kaplan'ın tartıştığı kişilerden biri, üzerinde taşıdığı bıçak ile kendisini yaraladı. Olay sonrası İ.K ve U.K olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 ekibi, yaralı genci yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonrasında olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren Kaplan, bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı sürdürüyor.

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Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
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