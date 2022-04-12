İstanbul'da bıçaklı bir kişi; Şişli İlçesi'ne bağlı İnönü Mahallesi'nde yürüyen yabancı uyruklu A.B.S. (23) isimli kadının yolunu kesti. 7 Nisanda Saat 21.30'da yaşanan olayda bıçağını çeken saldırgan, kadının paralarını ve cep telefonunu gasp etmek istedi.
Mağdur kadın kaçınca saldırgan da bıçağı çöp kutusuna atarak kaçtı. A.M.D. isimli yabancı uyruklu saldırgan, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video
Bıçak muhafaza altına alındı. "Gasp" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen saldırgan "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı ve hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.