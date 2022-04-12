Haberler Yaşam Haberleri Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 12.4.2022 17:58 Son Güncelleme: 12.4.2022 18:29

Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bıçakla yolunu kestiği bir kadının paralarını ve cep telefonunu gasp etmeye çalışan bıçaklı saldırganı yakaladı.

İstanbul'da bıçaklı bir kişi; Şişli İlçesi'ne bağlı İnönü Mahallesi'nde yürüyen yabancı uyruklu A.B.S. (23) isimli kadının yolunu kesti. 7 Nisanda Saat 21.30'da yaşanan olayda bıçağını çeken saldırgan, kadının paralarını ve cep telefonunu gasp etmek istedi.

Mağdur kadın kaçınca saldırgan da bıçağı çöp kutusuna atarak kaçtı. A.M.D. isimli yabancı uyruklu saldırgan, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video

Bıçak muhafaza altına alındı. "Gasp" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen saldırgan "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı ve hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı
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