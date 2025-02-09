Bıçaklı saldırıda 1 ölü! 112 ekibini darp edip hastaneyi bastılar

Şehitkamil ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde 18 yaşındaki E.A. sokakta bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden bıçaklanan aralanan E.A. kanlar içinde yere düşerken olayı görenler durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıya müdahale ederken E.A'nın yakınlarının saldırısına uğradı. Darp edilen sağlıkçıların yardım çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı E.A. ise başka bir sağlık ekibi tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A'nın peşinden hastaneye gelen yakınları hastane personelini de tehdit edince olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Hastanenin acil servisi hasta kabulüne kapatılırken, E.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay yerinde E.A'nın yakınları tarafından darp edilen 1 doktor, 1 yardımcı sağlık personeli ve ambulans şoförü ise adı açıklanmayan bir hastaneye kaldırıldı. Polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.