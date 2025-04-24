Bıçaklı saldırıya uğrayan çift ağır yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Mircekiraz köyü yaylasındaki evlerinde kalan İsmail G. (44) ve eşi Zeliha G. (38), henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu E.P. (26) tarafından vücutlarının çeşitli yerlerden bıçaklanarak, boğazları kesildi. Saldırgan kaçarken, yayladaki diğer vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Zeliha G.'yi Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne, İsmail G.'yi de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kaçan zanlıyı arıyor.